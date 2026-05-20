По мультсериалу «Рик и Морти» снимут полнометражный фильм

По культовому мультсериалу «Рик и Морти» снимут полнометражный фильм. Об этом рассказал создатель проекта Дэн Хармон в интервью CinemaBlend перед премьерой девятого сезона .

Режиссером картины станет Джейкоб Хэр — один из ключевых постановщиков и супервайзеров шоу, который работал над сериалом с четвертого сезона. По словам Хармона, команда даже не рассматривала сторонних кандидатов и сразу решила доверить проект человеку, давно связанному с франшизой.

Шоураннер сериала Скотт Мардер отметил, что именно Хэр во многом сформировал визуальный стиль и атмосферу последних сезонов. Создатели рассчитывают, что новый сезон станет одним из лучших за последнее время, а будущий фильм продолжит эту линию.

Подробности сюжета полнометражки пока не раскрыли. Также пока неизвестно, выйдет фильм в кинотеатрах или станет эксклюзивом стримингового сервиса HBO Max.

Сейчас «Рик и Морти» продлили уже до 12-го сезона, а десятый сезон должен выйти в следующем году. Премьера девятого сезона намечена на 24 мая на Adult Swim.

