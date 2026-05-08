«Мортал Комбат 2» вышел в мировой прокат

Режиссером сиквела выступил постановщик первой части Саймон Маккуойд.

Картину уже начали показывать в кинотеатрах некоторых стран, а до России она, как ожидают специалисты, доберется 14 мая.

Критики встретили картину прохладно. Продюсер фильма Тодд Гарнер в соцсети Х обвинил обозревателей в отсутствии интереса к играм серии. В качестве примера он привел рецензента, которого возмутил персонаж с «лазерным глазом». По его словам, оценщики просто не способны понять, чего ждут фанаты.

