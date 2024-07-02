«Плевок в русских женщин»: Канье Уэста обвинили в русофобии и клевете на армию России

Оскорбление русских женщин и выпад в сторону специальной военной операции нашли в тексте флагманской песни последнего альбома американского рэп-исполнителя Канье Уэста участники движения «Сорок сороков». Возмущенные общественники призвали не пускать артиста в Россию и не дать ему возможность провести концерт. Подробности 360.ru рассказал представитель движения Георгий Солдатов.

Название песни рэпера собеседник не назвал, но, если судить по описанию, речь идет о треке Vultures, где лирический герой «наказывает» русскую девушку за ситуацию на Украине.

«Можем ли мы так спокойно воспринимать, когда человек вот так плюет в наших женщин и в военную политику нашего государства, или мы должны что-то сказать на это? Если мы допустим его концерты, дадим ему заработать, то это равнозначно тому, что мы просто утремся от его плевка в сторону нашего народа, но еще и обнимем его и денег дадим», — пояснил Солдатов.

Представитель движения подчеркнул, что такое поведение недопустимо. Поэтому всем исполнителям, которые занимают подобную позицию, необходимо закрыть въезд в Россию. Тем более что законодательство позволяет это сделать.

Американский исполнитель Канье Уэст на минувшей неделе приехал в Москву, чтобы отпраздновать 40-летний юбилей дизайнера своего бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Частный визит скандального артиста привел к массовому ажиотажу.

После завершения поездки Уэста появилась информация, что рэпер намерен дать в Москве концерт 6 сентября. По данным Telegram-канала Baza, в качестве площадки рассматривают «Лужники» или «ВТБ Арену».

Сообщения о возможном концерте Канье Уэста в российской столице появляются не в первый раз. Однако еще ни разу не подтвердились.