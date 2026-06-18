Писательство признали в России отдельной профессией

Информация о новом профстандарте появилась в отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России». Авторы назвали это одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса.

«Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года», — сообщили авторы доклада.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков утвердил профстандарт в ноябре 2025 года, он опубликован на сайте Минтруда. По нему писатель должен создавать оригинальные литературные произведения в разных жанрах, в том числе для аудиовизуальных произведений, а также оценивать качество и перерабатывать написанное. Действие профстандарта рассчитано до 1 сентября 2032 года.

Ранее проект профстандарта подвергся критике. Писателя Сергея Лукьяненко возмутило требование о профильном образовании.