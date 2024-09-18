Фантаст Лукьяненко не оценил проект нового профстандарта для писателей

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко высказал свое мнение о проекте профессионального стандарта для писателей, разработанном Ассоциацией союзов писателей и издателей России и в настоящее время обсуждаемом в Министерстве труда РФ. Об этом сообщил «Ридус» .

Лукьяненко обозначил серьезной проблемой требование наличия высшего специального образования. По его словам, у многих признанных авторов, включая его самого, его не имеется.

«Я всего лишь врач, то есть писателем быть не могу. Как, очевидно, и Антон Павлович Чехов, и Михаил Булгаков, и многие другие врачи, которые занимались написанием книг», — отметил Лукьяненко.

Автор «Ночного дозора» отметил, что с такими ограничениями на «вход в литературу» профессиональный стандарт не приносит писателям ничего положительного.