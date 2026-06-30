Панихида и похороны художника Константина Худякова пройдут 2 июля

Церемония прощания с президентом творческого союза художников и вице-президентом Российской академии художеств Константином Худяковым пройдет в ближайший четверг, 2 июля, в московском храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Об этом со ссылкой на знакомых мастера сообщил ТАСС .

Собеседники агентства заявили, что панихида начнется в 12:00, а после состоится отпевание.

Гроб с телом художника из храма доставят на Троекуровское кладбище, где пройдут похороны.

Константин Худяков умер в возрасте 81 года в конце прошлой недели. Как сообщила его дочь, причиной ухода из жизни стал рак легких, который ему диагностировали более года назад.

Худяков остался в истории советского и российского искусства как один из новаторов. Кроме написания картин, занимался съемками фильмов при помощи камер, которые делал самостоятельно. В 1988 году открыл первую в СССР независимую галерею современного искусства «М’АРС».

В последние годы Худяков постоянно осваивал новые техники в своих работах и проводил эксперименты с фотографией и видео для создания инсталляций.