Орфографический скандал с четырьмя ошибками возмутил жителей Кронштадта

На центральной площади города-крепости Кронштадт во время новогоднего шоу 27 декабря зрители увидели сценический плакат с грубыми орфографическими ошибками в названии города. Об этом сообщил Telegram-канал «Подслушано в Кронштадте».

«А когда у нас действительно начнут делать для людей, а не для галочки? Столько орфографических ошибок в названии города, на главной площади которого идет праздник, где, собственно, это и транслируется», — привел канал сообщение возмущенного местного жителя.

Авторы поздравления смогли правильно написать только первую часть, после чего вместо «Кронштадт» на плакате оказалась бессмысленная комбинация букв «Крондшатд».

Ранее издание «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитику системы по работе с тендерами «Тендерплан» сообщило, что первое место среди российских городов по затратам на новогоднее оформление занял Санкт-Петербург. На это в Смольном выделили рекордные 1,2 миллиарда рублей.