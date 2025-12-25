Петербург потратил более миллиарда на Новый год. Почему жители остались недовольны?

Первое место среди российских городов по затратам на новогоднее оформление занял Санкт-Петербург — на это в Смольном выделили рекордные 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитику системы по работе с тендерами «Тендерплан».

Среди крупнейших городских контрактов — подсветка, ледовые и световые инсталляции, а также оформление Дворцовой и других главных площадей города. Кроме того, более 90 миллионов рублей потратят на праздничные мероприятия.

Однако многие горожане остались недовольны увиденным.

«В этом году очень мало украшений. Даже на Невском чувствуется бедность. Давно такого не припомню», — написал один из пользователей «Фонтанки»..

«Питерцы, без обид, никакого креатива в праздничном убранстве, все нафталиновое из сундука», — заявил другой.

Губернатор Александр Беглов, отвечая на вопрос корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева, признался, что впервые слышит об этом. Он отметил, что в городе самая большая елка — выше, чем в Кремле.

«Недовольны — пусть приходят и помогают тогда. Дают предложения, какие нужны украшения. Критиковать всегда легко, делать — сложнее», — заявил градоначальник.

Он также опроверг информацию, что город потратил на новогоднее убранство в три раза больше, чем Москва, назвав подобное невозможным.

Ранее одна из жительниц города рассказала, как создает винтажные новогодние игрушки из подручных инструментов.