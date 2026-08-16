Он показал, как выглядит русская сказка. Исполнилось 150 лет со дня рождения Ивана Билибина

Иллюстрации Ивана Билибина к русским народным сказкам стали классикой, каждый хотя бы раз встречался с «Царевной-лягушкой» и «Василисой Прекрасной» его кисти. Художник творил выдуманный мир, а умер в суровом блокадном Ленинграде.

Билибин родился 16 августа 1876 года под Сестрорецком в семье военно-морского врача и пианистки, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского факультета и мог пойти в совсем другом направлении, но увлекся изобразительным искусством. Обучался под руководством Ильи Репина, состоял в «Мире искусства».

Художник особенно интересовался русской стариной, традиционным зодчеством и народной сказкой. Из-под его кисти вышли иллюстрации к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке», «Марье Моревне», «Белой уточке», «Царевне-лягушке», «Василисе Прекрасной» и пушкинским произведениям. Билибин ездил в этнографические экспедиции по Северу и Карелии.

После революции художник на время обосновался в Египте, где изучал арабские мотивы, затем во Франции. Он работал над эскизами костюмов и декораций русских оперных сезонов, оформлял спектакли и балетные постановки. В 1936 году вернулся на родину, а 7 февраля 1942 года умер в блокадном Ленинграде.