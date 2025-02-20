Выставку по мотивам сказки «Морозко» откроют в парке в Жуковском 21 февраля

В парке культуры и отдыха городского округа Жуковский 21 февраля начнет работать интерактивная выставка «Тайны Морозко. Непростая сказка». Посетители увидят один из главных экспонатов — вышивку по иллюстрации Ивана Билибина, выполненную в технике глади.

Экспозицию посвятят известной сказке «Морозко». Гости мероприятия узнают скрытые смыслы произведения, историю жизни и творчества знаменитого художника и иллюстратора Ивана Билибина и познакомятся с музыкальными произведениями композитора Анатолия Лядова.

Организовал интерактивную выставку культурный фонд «Точка проявления».

Она будет работать в медиацентре парка культуры и отдыха в Жуковском с 21 февраля по 9 марта с 12:00 до 20:00. Возрастное ограничение: 6+

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