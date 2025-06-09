Книжная выставка ко дню рождения Александра Пушкина открылась в Звенигороде

Увидеть любимые сюжеты глазами мастера книжной графики Ивана Билибина смогут посетители выставки в библиотеке Звенигорода. Здесь в честь дня рождения знаменитого писателя Александра Пушкина собрали серию рисунков художника.

В экспозиции есть необычный гобелен, созданный по оригиналу портрета Александра Сергеевича. Русский живописец Орест Кипренский написал его маслом на холсте в 1827 году.

Пушкин говорил, что это его самый лучший портрет. На гобелен фабричного производства удалось в точности перенести образ великого русского поэта, созданный Кипренским.

Также в читальном зале библиотеки можно ознакомиться с редкими изданиями произведений классика, также на полках выставки — книга «Евгений Онегин». Ее переиздали, в точности скопировав дореволюционный оригинал.

В детской библиотеке Звенигорода тоже отметили важную дату — в своем клубе «Чтение с увлечением» участники устроили чтение сказки Пушкина по ролям и провели викторину.