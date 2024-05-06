Обвиненные в поддержке ВСУ барды Никитины решили вернуться в Россию | 360°

Культура 06 мая 2024, 18:10 Обвиненные в поддержке ВСУ барды Никитины решили вернуться в Россию Барды Никитины решили вернуться в Россию в июле после обвинений в поддержке ВСУ РИА «Новости»

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Барды Сергей и Татьяна Никитины, обвиненные в поддержке Украины, решили вернуться в Россию в июле. Об этом сообщил Telegram-канал «Хуже и не скажешь» со ссылкой на представителя концертной площадки, на которой отменили выступление артиста.

Музыканты, прославившиеся благодаря песням для советских кинофильмов, приняли решение о возвращении на родину из-за состояния здоровья Татьяны.

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«Информация пришла от самого Сергей вчера, я ним лично разговаривала. Он сказал, что Татьяна себя плохо чувствует, у нас 11 концертов, гастроли, мы вымотанные», — процитировал организатора автор канала.

Сейчас артисты находятся в Испании. Их очень настораживает широкое обсуждение их позиции в прессе.

После слухов о поддержке ВСУ концерт Сергея Никитина в Москве отменили. Его планировали провести в большом зале «Центр авторской песни» в Большом Овчинниковском переулке.