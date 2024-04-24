Барды Никитины опровергли слухи о финансировании ВСУ | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 11:41 Барды Никитины опровергли слухи о финансировании ВСУ Барды Татьяна и Сергей Никитины заявили, что никогда не финансировали ВСУ РИА «Новости»

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Известные советские барды Татьяна и Сергей Никитины решили отказаться от участия в музыкальном фестивале «Возраст счастья», который пройдет в мае в Черногории, после обвинений в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они опубликовали опровержение на своем сайте вечером 23 апреля.

В своем обращении супруги подчеркнули, что никогда не поддерживали ВСУ. Для подтверждения своей позиции они сообщили об отказе от участия в предстоящем фестивале в Черногории.

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«Прежде всего хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать. То, что пишут в Сети, — злонамеренная ложь и клевета», — написали они.

Никитины уведомили, что еще 21 апреля обратились к организаторам с просьбой исключить их из списка участников фестиваля. Артисты заметили, что за годы своей творческой деятельности заслужили уважение и добрую репутацию среди соотечественников и им важно сохранить ее.

Барды также подчеркнули, что их творчество никогда не поддавалось политическим влияниям, а сами они стремились к порядочности и честности.

Никитины, прославившиеся благодаря своим песням в кино, планировали выступить на фестивале «Возраст счастья» в поддержку Украины в Черногории в конце мая. Мероприятие организовала актриса Чулпан Хаматова, на нем выступят певица Манижа, писатель Дмитрий Быков* и поэтесса Вера Полозкова.

* Признан иностранным агентом на территории России.