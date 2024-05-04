Известный бард отменил концерт в Москве после слухов о поддержке ВСУ | 360°

Культура 04 мая 2024, 15:35 Известный бард отменил концерт в Москве после слухов о поддержке ВСУ Центр авторской песни: в Москве отменили концерт барда Никитина Freepik

Читать 360 в

Московский концерт барда Сергея Никитина, запланированный на 14 июня, не состоится. Об этом сообщил сайт мероприятий Центра авторской песни.

По данным организаторов мероприятия, зрители могут сдать купленные билеты.

Реклама

Концерт был посвящен 80-летнему юбилею Никитина, его планировали провести в большом зале «Центр авторской песни» в Большом Овчинниковском переулке.

Представитель центра Ирина Алексеева рассказала Telegram-каналу «Подъем», что мероприятие отменили по инициативе исполнителя, который плохо себя чувствовал. Она добавила, что Никитина «насторожила полемика» вокруг его имени в Сети.

Ранее артиста и его жену Татьяну Никитину обвинили в финансировании ВСУ. Исполнители опровергли эту информацию и назвали выпады в свой адрес клеветой и злонамеренной ложью. После скандала супруги отказались участвовать в музыкальном фестивале «Возраст счастья» в Черногории.