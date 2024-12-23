Новогоднее шоу «Дедморозовка. Новые приключения» началось в Москве

По сюжету, Деда Мороза, живущего с внучкой Снегурочкой и снеговиками в далекой сказочной стране Дедморозовке, просят о помощи: на Землю прибыли злодеи из другой галактики, желающие выкачать всю воду и превратить планету в безжизненную пустыню.

Он отправляется в путь, пригласив с собой Бабу-Ягу, трех богатырей и Соловья-Разбойника.

«В новом спектакле мы продумали каждую деталь, чтобы сделать его действительно запоминающимся. Кроме того, в шоу будет очень много интерактива, так как мы понимаем, насколько важно для нынешних детей участие в действии. В этом году мы собрали лучшую команду», — заявил генеральный продюсер центра «КСТ» Леонид Тылкин.