Новогоднее шоу «Дедморозовка. Новые приключения» началось в Москве
Новогоднее шоу «Дедморозовка. Новые приключения» состоялось в концертном зале «Москва» парка развлечений «Остров мечты». Представления проходят с 21 декабря по 6 января.
По сюжету, Деда Мороза, живущего с внучкой Снегурочкой и снеговиками в далекой сказочной стране Дедморозовке, просят о помощи: на Землю прибыли злодеи из другой галактики, желающие выкачать всю воду и превратить планету в безжизненную пустыню.
Он отправляется в путь, пригласив с собой Бабу-Ягу, трех богатырей и Соловья-Разбойника.
«В новом спектакле мы продумали каждую деталь, чтобы сделать его действительно запоминающимся. Кроме того, в шоу будет очень много интерактива, так как мы понимаем, насколько важно для нынешних детей участие в действии. В этом году мы собрали лучшую команду», — заявил генеральный продюсер центра «КСТ» Леонид Тылкин.
Работали над представлением опытные профессионалы — музыку создал легендарный композитор Максим Дунаевский, а автором сценария стал детский писатель Андрей Усачев.
«Сказки про снеговиков так полюбилась детям, что меня стали просить придумать новые приключения. Полюбившиеся герои и другие сказочные персонажи снова появятся в новогодней сказке», — отметил литератор.
Атмосфера сказки будет ждать зрителей еще до входа в концертный зал — за час до представления начнется интерактивная программа. А в самом шоу будет много шуток, хитовых песен и спецэффектов.