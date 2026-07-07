Номинал «Пушкинских карт» хотят увеличить и добавить возможность посещать цирки

Номинал «Пушкинских карт» могут увеличить с пяти до семи тысяч рублей. Проект документа, подготовленного Минкультуры России, опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения захотели внести в постановление правительства «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры». Согласно проекту, в пункт 12 добавили возможность посещать по карте цирки.

Изменения по номиналу карты и новым возможностям вступят в силу 1 сентября.

Предложение по включению цирков в перечень культурных заведений, доступных для посещения по «Пушкинской карте», внес в 2025 году гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. В марте 2026 года президент России Владимир Путин поручил обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта».

В феврале депутат ГД Сергей Миронов предлагал удвоить номинал карты.