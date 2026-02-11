В Госдуме предложили удвоить номинал «Пушкинской карты»

Номинал «Пушкинской карты» необходимо увеличить с пяти до 10 тысяч рублей и сделать ее баланс несгораемым. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Реальные возможности учащихся посещать учреждения культуры сильно уменьшились. Эта мера поддержки все больше приобретает формальный характер — значит, таким же формальным будет и результат», — добавил он.

По словам депутата, такая мера значительно облегчит жизнь старшеклассникам и студентам в условиях постоянно растущих цен.

В прошлом году Миронов предлагал ввести «Тютчевскую карту» по аналогии с «Пушкинской», которой могли бы пользоваться семьи с детьми. По его словам, сегодня для таких семей поход на культурные мероприятия — зачастую роскошь.