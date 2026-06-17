Netflix купил права на новые сезоны российского мультсериала «Маша и Медведь»

Стриминговая платформа Netflix приобрела права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом сообщило издание Deadline .

Соглашение касается восьмого и девятого сезонов проекта студии Animaccord. Кроме того, Netflix сохранил возможность транслировать предыдущие сезоны и все спин-оффы мультсериала.

По данным издания, новое соглашение охватывает более 100 стран. Новые серии смогут увидеть пользователи из Северной и Южной Америки, некоторых европейских государств, а также стран Азии и Ближнего Востока.

«Маша и Медведь» остается одним из самых известных российских анимационных проектов за рубежом. Мультсериал перевели на десятки языков, а его эпизоды набирали миллиарды просмотров на YouTube.

Ранее глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин предложил запретить на Украине российский мультсериал «Маша и Медведь», назвав его прокремлевским.