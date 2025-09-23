«Нас привезли на стройку». Цирковых артистов обманули на гастролях в Таиланде

Артистка Юлия: Шевченко не выплатила циркачам гонорар за гастроли в Таиланде

Экс-председатель «Союза цирковых деятелей России» Яна Шевченко заключила контракт с цирковыми артистами на гастроли в Таиланде, но не выплатила им полагающийся гонорар. Об этом 360.ru заявила гимнастка Юлия.

Она рассказала, что сложности начались уже на стадии репетиций. По ее словам, циркачам приходилось с утра до ночи репетировать в нечеловеческих условиях.

По факту нас привезли на стройку, все было в пыли, невозможно дышать, не работали кондиционеры, а обстановка уже становилась максимально накаленной: нам не платили деньги.

Юлия подчеркнула, что Шевченко неуважительно относилась к сотрудникам и нецензурно их ругала.

«Многие подумывали об отъезде, о том, что нужно что-то предпринимать, но от огромной нагрузки и морального давления не понимали, что делать, и не могли собраться вместе», — объяснила девушка.

По ее словам, работодатель собирала с циркачей по 300 долларов на питание, однако потом выяснилось, что тайская сторона предоставляла еду бесплатно. Когда артисты уличили Шевченко в обмане, она назвала присвоенные деньги комиссией за свою работу, отметила собеседница 360.ru.

«Мы до последнего верили Яне Шевченко, тому, что она все выплатит, отдаст и закроет долги. Она убеждала нас в этом миллион раз, но ситуация ложилась иначе — максимально неприятно и отвратительно», — подчеркнула Юлия.

О ситуации с обманутыми артистами высказался гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он заявил РЕН ТВ, что вокруг Яны Шевченко постоянно происходят какие-то скандалы. Ранее о проблемах с выплатами гонорара акробатам сообщил Telegram-канал Shot.