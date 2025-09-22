Российских акробатов цирка на воде кинули на деньги в Таиланде

Российские акробаты, работавшие в цирке на воде в Таиланде, пожаловались, что недополучили зарплаты, несмотря на то что работали полгода без выходных и жили в антисанитарных условиях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам акробатов, цирк на Пхукете принадлежал тайцам, но руководила всем русская по фамилии Шевченко. Они рассказали, что по контракту должны были получать 1700 долларов в месяц и бесплатное питание, но фактически им платили меньше и заставляли тратиться на еду.

Артисты обвиняют Шевченко в хищении их денег. Сама она это отрицает и говорит, что шоу не окупалось, поэтому возможности платить сумму, оговоренную в контракте, не было.

В апреле уроженку Санкт-Петербурга жестоко избили во Вьетнаме, сломав руку в трех местах. Ей пришлось собирать деньги на лечение.