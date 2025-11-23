Народный артист России Виталий Мишле умер в 84 года

Выступавший в Московском театре оперетты с 1967 года народный артист России Виталий Мишле скончался в возрасте 84 лет в минувшую пятницу, 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Коллеги отметили, что из жизни ушел ведущий мастер, который через всю свою творческую жизнь пронес уникальную индивидуальность.

«Он до самого конца удивлял зрителей незаурядным, не потускневшим со временем актерским даром, который позволял ему в самых невероятных сценических обстоятельствах оставаться предельно органичным и правдивым», — заявили в пресс-службе, отметив уникальные вокальные данные артиста.

Труппа Московского театра оперетты выразила слова соболезнования родным и близким блестящего артиста и замечательного коллеги.

В минувшую субботу стало известно о смерти известного ирландского модельера Пола Костелло. Он ушел из жизни после непродолжительной болезни. Кутюрье прославился собственным брендом одежды Paul Costelloe Collections и постоянной работой с принцессой Дианой.