Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло

В возрасте 80 лет скончался известный ирландский модельер Пол Костелло — личный дизайнер принцессы Дианы. Об этом сообщила газета Mirror со ссылкой на его модный бренд.

«С глубокой печалью сообщаем о смерти Пола Костелло после непродолжительной болезни», — указали в заявлении.

Модельер ушел из жизни в окружении родных: жены и семерых детей.

Пол Костелло родился 23 июня 1945 года в Дублине. Начал карьеру в Париже, позже работал в модных домах Милана, Нью-Йорка и Лондона. Личным модельером принцессы Дианы ирландец стал в 1983 году и сотрудничал с ней вплоть до ее гибели.

Также дизайнер развивал собственный бренд одежды Paul Costelloe Collections, разрабатывал корпоративную одежду для крупных международных компаний и спортивных команд.