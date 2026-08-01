Международные аукционы назвали самого дорогого российского художника

Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на аукционах Sotheby’s и Christie’s. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Около 40 полотен Кандинского, одного из основоположников абстракционизма, преодолели планку в пять миллионов долларов каждое. Их общая стоимость достигла примерно 591 миллиона долларов.

На втором месте — основатель супрематизма Казимир Малевич. Его работы из этой же ценовой категории проданы суммарно примерно на 252 миллиона долларов. Тройку замкнул Марк Шагал — 18 его произведений принесли около 162,5 миллиона долларов.

При составлении рейтинга учитывались только лоты дороже пяти миллионов долларов. Повторные продажи одной и той же картины считались отдельными сделками. Sotheby's и Christie's — два крупнейших аукционных дома, где продаются произведения из ведущих частных коллекций.

Весной на аукционе картину британского уличного художника Бэнкси продали за 18 миллионов долларов.