Мишустин поздравил коллектив Новгородского музея-заповедника с 160-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Новгородского государственного объединенного музея-заповедника с 160-летием со дня основания. Его обращение опубликовали на сайте кабмина.

«История одного из старейших музеев России — это история археологов, уникальных специалистов. Всех, кто собирал, а в настоящее время сохраняет его богатые коллекции», — подчеркнул он.

Мишустин отметил, что каждый год в музей-заповедник приезжают тысячи людей, чтобы увидеть Новгородский кремль, древние соборы, уникальные храмы, старинные иконы, ювелирные изделия и другие археологические находки. Посетители интересуются православными святынями и историей Новгородской земли, которая сыграла важную роль в судьбе России.

Ранее министр культуры Ольга Любимова поздравила россиян с Международным днем музеев. По ее словам, в России действуют около 3,7 тысячи музеев — от крупных собраний мирового искусства до небольших местных экспозиций, рассказывающих о жизни регионов.