Министр культуры Любимова поздравила россиян с Международным днем музеев

Международный день музеев отмечают 18 мая. Министр культуры Ольга Любимова поздравила россиян с этим событием в своем Telegram-канале .

По ее словам, в России действуют около 3,7 тысячи музеев — от крупных собраний мирового искусства до небольших местных экспозиций, рассказывающих о жизни регионов. Всего в этой сфере работают более 83 тысяч человек, которые сохраняют культурное наследие страны.

Любимова также отметила, что накануне по всей стране прошла акция «Ночь музеев», посвященная Году защитника Отечества. Посетителям рассказывали о подвигах людей, защищавших страну в разные эпохи.

Ранее в Петергофе стартовал сезон фонтанов. Весенний праздник в Нижнем парке посвятили возрождению одного из главных символов музея-заповедника — фонтана «Самсон».