Фильм Звягинцева «Минотавр» вошел в программу Каннского кинофестиваля

В основной конкурс 79-го Международного Каннского кинофестиваля вошла 21 картина, в том числе фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Генеральный директор кинофестиваля Тьерри Фремов объявил об этом на пресс-конференции, сообщил «Интерфакс» .

Каннский кинофестиваль в 2026 году пройдет с 12 по 23 мая. Жюри возглавит южнокорейский режиссер, сценарист Пак Чхан-ук, снявший фильм «Олдбой». Кроме основной программы, еще три картины покажут вне конкурса.

Среди номинантов — новинка от Звягинцева «Минотавр» о мужчине, переживающем личную драму из-за измены жены и необходимости сократить штат своей компании. Съемки прошли осенью 2025 года в Риге.

Испанский режиссер Педро Альмодовар представит в Каннах комедию «Горькое рождество», Асгар Фархади из Франции — драму «Параллельные истории». В основную программу вошли также фильмы японских режиссеров: научно-фантастический «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээда и «Внезапно» Рюсукэ Хамагути.

Ранее в любви к российскому кинематографу призналась мать мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Мира Наир назвала себя поклонницей Андрея Тарковского.