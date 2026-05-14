Сегодня 15:48 Канны-2026: Азия против Голливуда, арт-хаус против мейнстрима — главные тренды кинофестиваля

Каннский кинофестиваль — уже 79-й по счету — стартовал 12 мая при пугающем отсутствии больших голливудских студий. На фоне этого вакуума программу захватили азиатские и европейские авторы, а жюри возглавил южнокорейский мэтр Пак Чхан-ук. 360.ru попытался понять главные тренды в кино в этом году и рассказал о картинах — фаворитах Канн-2026.

Самые ожидаемые премьеры Канн-2026 В этом году на кинофестивале сделан акцент на азиатских и европейских режиссерах. До 23 мая его участники увидят 22 картины в основном конкурсе и еще 13 — вне конкурса. Далее расскажем о самых главных премьерах. «Надежда» В основном конкурсе свою работу представил южнокорейский режиссер На Хонджин. Идея фильма пришла ему еще восемь лет назад, а за это время он успел удивить мир лентами «Желтое море» и «Вопль». На этот раз перед зрителем предстанет научная фантастика. В списке актеров не только корейские звезды — Хван Джон-мин, Чо Ин-сон, Чон Хо-ен, но и голливудские представители — шведская актриса Алисия Викандер, известная России по фильмам «Лара Крофт» 2018 года, «Девушка из Дании» с Эдди Рэдмейном и «Агенты А.Н.К.Л.» Гая Ричи, а также ее супруг, ирландский актер, номинант на «Оскар» Майкл Фассбендер. Фильм расскажет о противостоянии жителей небольшого городка с инопланетными силами. Жанр, помимо фантастики, близок к триллеру, поэтому картина должна получиться яркой за счет зрелищности и сюжетных поворотов, которые так любит Хонджин.

Фото: Nasser Berzane/ZUMAPRESS.com/ На Хонджин / www.globallookpress.com

«Барашек в ящике» Японский режиссер Хирокадзу Корээда уже обладает «Золотой пальмовой ветвью» за фильм «Магазинные воришки» 2018 года.

Интересно Название фильма «Барашек в ящике» отсылает к сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Его новая лента расскажет о недалеком будущем. В центре сюжета пара, которая потеряла сына. Супруги соглашаются на эксперимент и берут в семью андроида. Но это непростой робот — в него «вживили» душу погибшего ребенка. Налицо жанр киноленты — научная фантастика. В главных ролях — Харука Аясэ и Дайго Ямамото. Картину презентуют в рамках основного конкурса.

«Колония» Еще одна кинолента корейского происхождения. На этот раз режиссер Ен Сан-хо представит ее в рамках внеконкурсной программы. Успех «Поезда в Пусан» — хоррора про зомби — показал, что эту тему можно смело развивать. В центре сюжета нового фильма — неизвестный вирус, который вызывает у человека страшные мутации. Небольшая группа людей, оказавшаяся в эпицентре катастрофы, пытается найти способ избежать контакта с мутантами и выжить. По словам режиссера, этот хоррор — большая метафора о молниеносной скорости распространения информации по миру. Сегодня любые сообщения «заражают» интернет-пространство подобно вирусу.

«Самурай и пленник» Японский режиссер Киеси Куросава презентует фильм во внеконкурсной программе. Это исторический детектив, действие которого поместили в Японию феодальных времен. Самурай находится внутри замка, который забаррикадировали в попытке противостоять врагам. Однако пока японский боец отбивался от неприятелей, кто-то внутри крепости совершил убийство. Чтобы раскрыть его, самурай прибегает к помощи своего пленника — опытного военного стратега. Ленту сняли по одноименному роману Хонобу Енэдзавы. «Записки Наги» Еще один японский фильм представил режиссер Кодзи Фукада. На этот раз это драма, в центре которой скульптор Юрико. Женщина живет в сельской местности и тяжело переживает смерть мужа. Однако ее привычный уклад меняется после приезда подруги из Токио. Зрителю будет приятно смотреть на картинку благодаря съемкам живописных сельских пейзажей Наги — префектуры Окаямы в Японии. Картина исследует тему утраты, памяти, личных взаимоотношений и сосредоточена на психологии персонажей.

Фото: Marco Barada/Keystone Press Agency/ Каст фильма «Записки Наги» / www.globallookpress.com

«Внезапно» В этом году за пальмовую ветвь будет бороться обладатель «Оскара» (за фильм «Сядь за руль моей машины» 2021 года) — японский режиссер Рюсукэ Хамагути. Картина расскажет о директрисе дома престарелых, которая собирается внедрить гуманный уход Humanitude, хотя все окружение этому сопротивляется. Однако женщине приходится изменить свои взгляды после встречи со смертельно больной театральной постановщицей. Съемки прошли в Париже, а сама лента вдохновлена письмами философа Макико Мияно и медицинского антрополога Махо Исоно. Мияно писала их, когда боролась со смертельным заболеванием, а во время написания предисловия к своей книге, где и опубликовали эти письма, потеряла сознание и не приходя в себя скончалась через 15 дней. В фильме режиссер заново исследует вопросы болезни, жизни и смерти.

Фото: IMAGO/Kento Nara/ Режиссер Рюсукэ Хамагути / www.globallookpress.com

Русский след в Каннах-2026 В этом году на кинофестиваль приехал режиссер «Нелюбви» и «Левиафана» Андрей Звягинцев. Его картина «Минотавр» — о российском предпринимателе, который переживает кризис в профессии и личной жизни: жена ему изменила, и это на фоне финансового краха его бизнеса. Съемки прошли в Латвии. Учитывая прошлые заслуги режиссера и любовь каннского зрителя к работам мэтра, ему можно рассчитывать на благосклонность критиков и в 2026 году. Европейские режиссеры в Каннах-2026 Среди картин вне конкурса будет психологический фильм «Ее личный ад» от датского режиссера Николаса Виндинга Рефна. Неоновая эстетика будет сочетаться с мрачной атмосферой «Мглы» Стивена Кинга. Еще один психологический триллер с оттенками криминальной драмы французского режиссера Гийома Кане (тот самый, который сыграл во «Влюбись в меня, если осмелишься» и «Прошлой ночью в Нью-Йорке») расскажет о девушке, которая пытается начать новую жизнь со своим бойфрендом, однако последний ничего не знает о ее темном прошлом. Главная роль в фильме «Карма» досталась оскароносной актрисе Марион Котийяр.

Фото: Christoph Soeder/dpa/ Марион Котийяр / www.globallookpress.com

Испанский режиссер Родриго Сорогойен может войти в число главных открытий Канн этого года за фильм «Любовь моя», причем на кинофестивале он впервые. Сюжет закручивается вокруг успешного кинорежиссера, который решил снять ленту со своей дочерью-актрисой. Загвоздка в том, что их отношения, мягко говоря, натянутые. Также среди самых ожидаемых премьер Канн-2026 называют: «Отечество» Павла Павликовского;

«Фьорд» Кристиана Мунджиу;

«Параллельные истории» Асгара Фархади;

«Горькое Рождество» Педро Альмодовара;

«Полный Фил» Кантена Дюпье с неожиданным дуэтом Вуди Харрельсона и Кристен Стюарт. Больше Азии, меньше Голливуда: какие сегодня тренды в Каннах В этом году программа французского кинофестиваля наполнена азиатскими именами, а вот американские и тем более голливудские картины явно ушли на второй план. По мнению президента гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталии Примаковой, все дело в том, что американские блокбастеры просто боятся проиграть современному европейскому артхаусу, что достаточно часто бывает на Каннском кинофестивале.

«Фотографии с красной ковровой дорожки, конечно, распространяются по всем СМИ мира. Но к сожалению, такие фильмы редко получают награды», — рассказала она 360.ru. По этой причине менеджеры американского кино могли поменять тактику и лишить красную дорожку Канн своих звезд.

Интересно Однако не совсем верно утверждать, что в Каннах в этом году не было голливудского следа. Например, среди знаменитостей на красной дорожке заметили таких мировых звезд, как Деми Мур, Джейн Фонду, Джеймса Франко, Хайди Клум, Джоан Коллинз, Питера Джексона, Элайджу Вуд, Джиллиан Андерсон и другие. Звезды «Форсажа» — Вин Дизель и Мишель Родригес — тоже появились на кинофестивале в рамках спецпоказа новой части саги. Дизель даже прослезился, вспоминая Пола Уокера, который погиб в 2013 году.

«Я думаю, что фокус действительно сместился на артхаусное кино. В этом году очень много картин, произведенных на французские деньги или при их участии. Получился такой, в каком-то смысле, внутрирегиональный кинофестиваль: французы будут [более, чем когда-либо] сконцентрированы сами на себе», — объяснила эксперт. По словам Примаковой, когда-то французы пытались ограничить голливудское кино в прокате, вводя квоты и ограничения, с ними связанные, в том числе в рамках своего кинофестиваля, но потом отказались от этой практики. Однако сегодня Канны самостоятельно сместили свое внимание на азиатские картины, в частности на японское кино.