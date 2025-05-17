Весенний праздник фонтанов в Петергофе посвятили «Самсону»

В Петергофе стартовал сезон фонтанов. Весенний праздник в Нижнем парке посвятили возрождению одного из главных символов музея-заповедника — фонтана «Самсон». Об этом сообщила администрация губернатора Санкт-Петербурга в Telegram-канале.
Команду на запуск фонтанов во время торжественной церемонии дал губернатор города Александр Беглов. Праздник прошел под названием «Самсон. Возрождение» и собрал около 26 тысяч зрителей.
«Сегодня один из самых любимых праздников наших горожан — весенний праздник фонтанов в Петергофе. Мы создали в Петербурге много фонтанов. Но здесь — самый главный наш праздник и самые главные фонтаны», — сказал Беглов.
В этом году центральной темой стало возвращение легендарной скульптурной группы «Самсон, разрывающий пасть льва». Ее история тесно связана с победой в Полтавской битве и символизирует силу и стойкость русского духа. В администрации уточнили, что с 17 мая Большой каскад и другие фонтаны Петергофа будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45.
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