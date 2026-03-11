Михайловский театр Петербурга получил нового худрука после ухода Кехмана
Ильдар Абдразаков занял пост художественного руководителя Михайловского театра
Новым художественным руководителем Михайловского театра Санкт-Петербурга стал народный артист России Ильдар Абдразаков. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
Он подчеркнул, что худрук порадует зрителей новыми постановками.
«Это человек потрясающего таланта, всемирно известный оперный певец, режиссер, общественный деятель. Желаю Ильдару Амировичу и коллективу театра успешной работы, интересных творческих проектов», — объявил Беглов.
Ильдар Абдразаков сменил на посту художественного руководителя Владимира Кехмана, подпавшего под уголовное дело о взятке.
По версии следствия, театральный деятель получил от предпринимателя автомобиль за 27 миллионов рублей, предоставив бизнесмену подряд на реконструкцию сцену МХАТ.