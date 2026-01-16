Кехман покинул пост худрука Михайловского театра

Владимир Кехман ушел с поста художественного руководителя Михайловского театра. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Владимир Кехман покидает пост художественного руководителя Михайловского театра после почти 19 лет работы», — отметили в учреждении.

В мае 2007 года Владимир Кехман стал генеральным директором театра. В 2015-м занял пост художественного руководителя. В 2024-м впервые выступил в роли режиссера, поставив оперу «Дама с камелиями». В 2025-м он представил зрителям «Богему» и «Пиковую даму».

«Владимир Кехман стал символом сегодняшнего положения Михайловского театра. Театр как бы родился заново благодаря Кехману», — в 2013 году заявлял Юрий Темирканов.

Благодаря усилиям Владимира Кехмана Михайловский театр за годы работы стал одним из ведущих музыкальных театров России и важной частью культурной жизни страны. С 2007 года здесь прошло более 60 премьер. Театр организовал десятки гастролей по России и за границей, наладил сотрудничество с известными артистами, режиссерами, дирижерами и художниками.

С 16 января Александр Соловьев стал исполняющим обязанности художественного руководителя Михайловского театра. Он также является музыкальным руководителем и главным дирижером театра.

Ранее известный режиссер и продюсер Федор Бондарчук покинул руководство киностудии «Ленфильм». У Бондарчука значительно возросла рабочая нагрузка на должности генерального продюсера «НМГ Студии» и основателя Art Pictures Studio.