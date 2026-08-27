Михаил и Никита Ефремовы впервые сыграют вместе на театральной сцене

Актер Никита Ефремов впервые выйдет на театральную сцену вместе с коллегой-отцом Михаилом Ефремовым. Об этом сообщил ТАСС .

Актеры присоединятся к постановке «Васса Железнова» театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Режиссером спектакля выступит Надежда Михалкова, а главную роль исполнит народная артистка России Ирина Розанова. В постановке также сыграют Сергей Баталов, Андрей Баков и другие артисты.

Спектакль поставили по первой редакции трагедии Максима Горького, написанной в 1910 году. Сам драматург называл произведение «пьесой о матери».

До этого Михаил и Никита Ефремовы не играли вместе в театре. При этом отец и сын уже появлялись в трех кинопроектах: «Тетушки» и «Оттепель» вышли в 2013 году, а «Полет» — в 2021-м.

Ефремов-младший также сыграет Федора Долохова в новой экранизации романа «Война и мир». Фильм планировали выпустить к 200-летию со дня рождения Льва Толстого в 2028 году.