Впервые за 60 лет. В России покажут сразу две экранизации «Войны и мира»

В России идет работа сразу над несколькими масштабными проектами по экранизации романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Зрители смогут с разных сторон и по-новому взглянуть на одно из величайших произведений русской литературы.

«Мы смотрим на это под разными углами, с разной оптикой. Таким образом открываем все эти сюжеты и героев заново», — подчеркнул он.

Кинокритик, продюсер Сергей Сычев в беседе с 360.ru отметил, что благодаря новым экранизациям зрители получат возможность узнать великий роман с новых сторон.

В сериале также появятся Александр Балуев, Никита Ефремов, Михаил Пореченков, Лика Нифонтова, Сергей Маковецкий, Александр Яценко и другие артисты.

Многосерийный фильм по классическому роману планирует представить режиссер Сергей Урсуляк — создатель «Ликвидации» и «Тихого Дона». Точная дата премьеры пока неизвестна, но съемки уже начались.

Эксперт предположил, что Урсуляк пойдет в сторону реализма — сосредоточится на детальном антураже, актерской игре и погружении в произведение, как это было с его предыдущими постановками по классике.

«Это действительно очень долгожданный, очень амбициозный проект. Очень хорошо, что он есть, потому что чем больше экранизаций классики самых разных, тем выше интерес к ним. Это означает, что классика остается классикой, что она не умирает, продолжает интересовать, мы смотрим на нее за счет разного рода экранизаций или спектаклей», — отметил Сычев.

«Война и мир» Андреасяна

В следующем году на экраны выйдет еще одно кинопроизведение по великому роману — фильм режиссера Сарика Андреасяна. Премьерный показ пройдет уже 18 февраля 2027 года. Наташу Ростову воплотит Полина Гухман («Фишер», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Инсомния»), Андрея Болконского — Станислав Бондаренко («Большое небо», «Легенды „Орленка“», «Хейтер»), а Пьера Безухова — Николай Шрайбер («Хрустальный», «Вампиры средней полосы»).

Андреасян, как и Урсуляк, тоже экранизирует классику не впервые — в списке его работ уже есть «Онегин» по хрестоматийному роману в стихах Александра Пушкина.