Картину Бэнкси с девочкой и воздушным шаром продали на аукционе за $18 млн

Черно-белую картину британского уличного художника Бэнкси «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» (Girl With Balloon on Found Landscape, 2012) продали на аукционе за 18 миллионов долларов — примерно 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Торги 20 мая организовала компания Fair Warning в магазине Tiffany & Co в Нью-Йорке. На аукцион пригласили около 70 гостей. Покупатель сделал ставку по телефону, его имя не раскрыли.

Единственный цветной элемент на черно-белом полотне — ярко-красный воздушный шар в виде сердца, который улетает от девочки. Изначально работу оценили в 13-18 миллионов долларов.

Эта картина стала третьей по дороговизне среди работ Бэнкси. Рекордсмен — «Девочка с шаром», которую чуть не уничтожил шредер, встроенный художником в раму. В октябре 2021 года ее продали за 18,6 миллиона фунтов стерлингов — 25,4 миллиона долларов, или 1,8 миллиарда рублей.

Картину Game Changer в марте того же года реализовали за 16,76 миллиона фунтов — 23,17 миллиона долларов, или около 1,7 миллиарда рублей.

Нынешние торги стали первыми после того, как Reuters раскрыло предполагаемое имя художника.