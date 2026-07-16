В США световой меч Люка Скайуокера ушел с молотка за рекордные $3,75 млн

В штате Техас на аукционе за рекордную сумму продали культовый предмет из коллекции «Звездных войн» — оригинальный световой меч Люка Скайуокера. Об этом сообщила газета Hollywood Reporter .

Световой меч Скайуокера продали за 3,75 миллиона долларов (около 294 миллионов рублей). Торги состоялись в рамках аукциона Hollywood & Entertainment Signature Auction дома Heritage Auctions в Далласе.

Именно этим мечом размахивал Марк Хэмилл во время финальной схватки с Дартом Вейдером в фильме «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар». В этой сцене лорд ситхов отрубил ему руку и произнес, что он отец Скайуокера.

Ранее на аукционе Sotheby’s продали советский флаг, побывавший, как утверждали продавцы, на Луне летом 1969 года. Лот ушел с молотка за 80 тысяч долларов.