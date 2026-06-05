Актер Евгений Миронов заявил, что искусственный интеллект станет заменой актеров в блокбастерах

На полях Петербургского международного экономического форума народный артист России Евгений Миронов высказал мнение о том, как искусственный интеллект влияет на профессию актера. По его словам, в массовом кино замена уже неизбежна.

«В блокбастерах, думаю, однозначно», — сказал Миронов в интервью Life.ru.

При этом артхаусное кино и театральная сцена, как отметил артист, останутся за живыми исполнителями.

Евгений Миронов — народный артист России и художественный руководитель Государственного театра наций с 2006 года. За свою карьеру он получил множество государственных и профессиональных наград, включая Государственные премии России, кинопремии «Ника» и «Золотой орел». С 2001 года Миронов входит в Совет при президенте России по культуре и искусству и участвует в ряде культурных и благотворительных проектов.