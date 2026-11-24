Трехминутный ролик показал возвращение Стива Роджерса, его семью, новых и знакомых зрителям супергероев, а также масштабное объединение Мстителей и Людей Икс. Мировая премьера кино ожидается 18 декабря. В России лента может выйти в апреле 2027 года.

Режиссерами картины стали Энтони и Джо Руссо, которые ранее уже работали над фильмами франшизы. Историю продолжит «Мстители: Секретные войны», выход которого запланирован в декабре 2027 года.

Ранее стало известно, что сборы при перевыпуске «Мстителей» обошли все новинки проката в Северной Америке.