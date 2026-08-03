Фильм «Человек-паук: Новый день» установил рекорд по сборам за уикенд 2026 года

Последний фильм из вселенной Marvel «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом в главной роли собрал 355 миллионов долларов в США и Канаде и стал самой успешной картиной первого уикенда 2026 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Авторы напомнили, что до этого крупнейшим дебютом оставался вышедший в апреле «Супер Марио: Галактическое кино».

Кроме того, по итогам субботы, 1 августа, «Человек паук: Новый день» опередил по сборам своего самого успешного предшественника по франшизе — фильм «Мстители: Финал», но по итогам двух выходных не добрал двух миллионов долларов, оставшись на втором месте среди самых успешных картин первого уикенда.

Выпустившая картину компания Sony, объявила, что по миру «Человек паук: Новый день» собрал 572 миллиона долларов, установив рекордные за все время сборы во Франции, Индии и Бразилии.

Картина отошла от темы мультивселенной, которая появилась во всех предыдущих частях франшизы Marvel, что нашло серьезный отклик у зрителей и критиков. По данным сайта Rotten Tomatoes, фильм получил 98% положительных отзывов.

В новом фильме Питер Паркер вынужден в полном одиночестве встать на защиту Нью-Йорка, наблюдая за своими друзьями и близкими издалека, чтобы не выдать свою супергеройскую силу.

Как отметил в комментарии 360.ru кинокритик Сергей Угольников, новый подход вернет интерес зрителей к фильмам про супергероев. Он отметил, что Человек-паук из без этого пользовался популярностью, потому что вызывал сочувствие у многих из-за того, что люди могли себя с ним ассоциировать.