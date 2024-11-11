«Любовь Советского Союза» потеснила «Огниво» в российском кинопрокате

Фильм «Любовь Советского Союза» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Лидером кинопроката в России и странах СНГ стал фильм «Любовь Советского Союза», заработавший 160 миллионов рублей за выходные. Об этом сообщил kinobusiness.com

Премьерная картина режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева заняла первое место, потеснив «Огниво». Кассовые сборы «Любви Советского Союза» с 7 по 10 ноября составили 160 миллионов рублей, лидера прошлой недели — 125,9 миллиона.

Третью строчку заняла американская картина «Миссия Красный» с 50,8 миллионами рублей, четвертую — «Веном: Последний танец» с 48,9 миллионами. Российский фильм «Руки вверх!» оказался на пятом месте с кассовыми сборами в размере 46,8 миллиона рублей.

Популярным фильмом остается оскароносный «Титаник». Актриса Кейт Уинслет спустя 27 лет после его выхода раскрыла подробности одного из самых душещипательных эпизодов. Оказалось, ее героиня спаслась не на двери, а на обломке от лестницы.