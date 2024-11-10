«Это даже не была дверь». Кейт Уинслет раскрыла секрет о сюжете «Титаника»
Кейт Уинслет заявила, что ее героиня Роуз в «Титанике» спаслась не на двери
Роуз из фильма «Титаник» на самом деле спаслась не на двери, а на обломке лестницы. Актриса Кейт Уинслет спустя 27 лет после выхода картины раскрыла этот секрет в австралийском шоу The Project.
«Что действительно интересно, так это то, что люди продолжают называть это дверью. На самом деле это даже не была дверь. Это кусок перил, вроде лестницы или чего-то в этом роде, который отломился», — сказала она.
Уинслет не уверена, смог бы Джек поместиться на этом импровизированном плоту. Она пошутила, что у ее партнера по фильму Леонардо Ди Каприо развилось посттравматическое стрессовое расстройство из-за постоянных вопросов о сцене в воде.
Несмотря на это, весной в США прошел аукцион, на который выставили дверь из «Титаника». Ее длина составила 2,5 метра, ширина — чуть больше одного метра, а стартовая цена — 41,3 тысячи долларов.