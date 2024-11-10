«Это даже не была дверь». Кейт Уинслет раскрыла секрет о сюжете «Титаника»

Кейт Уинслет заявила, что ее героиня Роуз в «Титанике» спаслась не на двери

Роуз из фильма «Титаник» на самом деле спаслась не на двери, а на обломке лестницы. Актриса Кейт Уинслет спустя 27 лет после выхода картины раскрыла этот секрет в австралийском шоу The Project .

«Что действительно интересно, так это то, что люди продолжают называть это дверью. На самом деле это даже не была дверь. Это кусок перил, вроде лестницы или чего-то в этом роде, который отломился», — сказала она.

Уинслет не уверена, смог бы Джек поместиться на этом импровизированном плоту. Она пошутила, что у ее партнера по фильму Леонардо Ди Каприо развилось посттравматическое стрессовое расстройство из-за постоянных вопросов о сцене в воде.

Несмотря на это, весной в США прошел аукцион, на который выставили дверь из «Титаника». Ее длина составила 2,5 метра, ширина — чуть больше одного метра, а стартовая цена — 41,3 тысячи долларов.