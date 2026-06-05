Кустурица заявил об отсутствии эстетики и морали в коммерческом кино

Хорошим фильмом можно назвать тот, что пережил свое время. Но сейчас изменилось само восприятие зрителей, которые предпочитают коммерческие блокбастеры, где нет ни эстетики, ни морали. Об этом в беседе с 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявил кинорежиссер Эмир Кустурица.

Он подчеркнул, что ему очень повезло работать на стыке веков, когда зрители понимали всю ценность фильмов, а режиссеры совмещали авторский взгляд с коммерческим аспектом. Сейчас два этих понятия полностью разделились

«Люди стали нетерпеливыми. Они хотят видеть в кино такой же темп, как в рекламе. Поэтому язык фильмов изменился под влиянием восприятия зрителей и формирования новой социальной модели. Сейчас важно быть успешным, а не хорошим. Я думаю, что это очень плохо», — заявил Кустурица.

Режиссер добавил, что проблема современных блокбастеров заключается в низком уровне эстетики, что приводит к отсутствию морали.