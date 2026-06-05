Кустурица заявил об отсутствии эстетики и морали в коммерческом кино

Режиссер Кустурица: лучший фильм сегодняшних дней мы узнаем через 10 лет

Фото: 360.ru

Хорошим фильмом можно назвать тот, что пережил свое время. Но сейчас изменилось само восприятие зрителей, которые предпочитают коммерческие блокбастеры, где нет ни эстетики, ни морали. Об этом в беседе с 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявил кинорежиссер Эмир Кустурица.

Он подчеркнул, что ему очень повезло работать на стыке веков, когда зрители понимали всю ценность фильмов, а режиссеры совмещали авторский взгляд с коммерческим аспектом. Сейчас два этих понятия полностью разделились

«Люди стали нетерпеливыми. Они хотят видеть в кино такой же темп, как в рекламе. Поэтому язык фильмов изменился под влиянием восприятия зрителей и формирования новой социальной модели. Сейчас важно быть успешным, а не хорошим. Я думаю, что это очень плохо», — заявил Кустурица.

Режиссер добавил, что проблема современных блокбастеров заключается в низком уровне эстетики, что приводит к отсутствию морали.

Отвечая на вопрос, как он оценивает фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Фьорд», Кустурица ответил, что его создатель — румынский режиссер Кристиан Мунджиу — взял тему, которая волнует западные страны сейчас.

О настоящем лучшем фильме нашего времени мы узнаем лет через 10–20. Если в фильме нет актуальности и он не откликается через некоторое время, его забудут. Картины, которые освещают общественные проблемы, не всегда переживают свое время.

Кустурица добавил, что, с одной стороны, видит, как пустеют кинотеатры, а зрители уходят на стриминги. С другой — благодаря интернету можно посмотреть фильмы, которые ты когда-то пропустил. Режиссер пояснил, что во время перелета на ПМЭФ смотрел «Женщины на грани нервного срыва» Педро Альмодовара.

«Я сказал: „Боже, какой хороший фильм!“ Если бы не было интернета, я бы его не увидел», — признался режиссер.

В конце марта кинорежиссер Эмир Кустурица объявил, что его новый фильм по повести Валентина Распутина «Последний срок» станет современной сказкой. Сюжет расскажет о семье, в которой очнется впавшая в кому бабушка.

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