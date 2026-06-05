Кустурица заявил об отсутствии эстетики и морали в коммерческом кино
Режиссер Кустурица: лучший фильм сегодняшних дней мы узнаем через 10 лет
Хорошим фильмом можно назвать тот, что пережил свое время. Но сейчас изменилось само восприятие зрителей, которые предпочитают коммерческие блокбастеры, где нет ни эстетики, ни морали. Об этом в беседе с 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявил кинорежиссер Эмир Кустурица.
Он подчеркнул, что ему очень повезло работать на стыке веков, когда зрители понимали всю ценность фильмов, а режиссеры совмещали авторский взгляд с коммерческим аспектом. Сейчас два этих понятия полностью разделились
«Люди стали нетерпеливыми. Они хотят видеть в кино такой же темп, как в рекламе. Поэтому язык фильмов изменился под влиянием восприятия зрителей и формирования новой социальной модели. Сейчас важно быть успешным, а не хорошим. Я думаю, что это очень плохо», — заявил Кустурица.
Режиссер добавил, что проблема современных блокбастеров заключается в низком уровне эстетики, что приводит к отсутствию морали.
Отвечая на вопрос, как он оценивает фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Фьорд», Кустурица ответил, что его создатель — румынский режиссер Кристиан Мунджиу — взял тему, которая волнует западные страны сейчас.
О настоящем лучшем фильме нашего времени мы узнаем лет через 10–20. Если в фильме нет актуальности и он не откликается через некоторое время, его забудут. Картины, которые освещают общественные проблемы, не всегда переживают свое время.
Кустурица добавил, что, с одной стороны, видит, как пустеют кинотеатры, а зрители уходят на стриминги. С другой — благодаря интернету можно посмотреть фильмы, которые ты когда-то пропустил. Режиссер пояснил, что во время перелета на ПМЭФ смотрел «Женщины на грани нервного срыва» Педро Альмодовара.
«Я сказал: „Боже, какой хороший фильм!“ Если бы не было интернета, я бы его не увидел», — признался режиссер.
В конце марта кинорежиссер Эмир Кустурица объявил, что его новый фильм по повести Валентина Распутина «Последний срок» станет современной сказкой. Сюжет расскажет о семье, в которой очнется впавшая в кому бабушка.