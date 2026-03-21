Кустурица раскрыл, каким будет его новый фильм по повести Распутина

Кустурица объявил, что его работа по повести Распутина будет современной сказкой

Новый фильм по повести Валентина Распутина «Последний срок» станет современной сказкой о том, как семья может сохранить свои узы, несмотря на трудности. Об этом сообщил РИА «Новости» сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Кустурица написал сценарий по повести Распутина вместе с 30-летним коллегой Давидом Яковлевичем. В 2022 году в Сербии сняли фильм «Усекновение», который стал популярным.

«Это современная сказка о бабушке, которая впала в кому, и все собрались, чтобы ее проводить в последний путь, но она неожиданно пришла в себя и жизнь вернула обычное течение», — сказал Кустурица.

Ранее Эмир Кустурица поделился мыслями, каким должно быть кино для подрастающего поколения. По его словам, главный ингредиент хорошего фильма — история о доброте. Сказка актуальна и ценна во все времена.