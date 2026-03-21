Кустурица раскрыл, каким будет его новый фильм по повести Распутина
Новый фильм по повести Валентина Распутина «Последний срок» станет современной сказкой о том, как семья может сохранить свои узы, несмотря на трудности. Об этом сообщил РИА «Новости» сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Кустурица написал сценарий по повести Распутина вместе с 30-летним коллегой Давидом Яковлевичем. В 2022 году в Сербии сняли фильм «Усекновение», который стал популярным.
«Это современная сказка о бабушке, которая впала в кому, и все собрались, чтобы ее проводить в последний путь, но она неожиданно пришла в себя и жизнь вернула обычное течение», — сказал Кустурица.
Ранее Эмир Кустурица поделился мыслями, каким должно быть кино для подрастающего поколения. По его словам, главный ингредиент хорошего фильма — история о доброте. Сказка актуальна и ценна во все времена.