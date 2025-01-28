Коллективу «Ленкома Марка Захарова» представили новых руководителей

Правительство Москвы представило коллективу «Ленкома Марка Захарова» новое руководство — президента Марка Варшавера, художественного руководителя Владимира Панкова и директора Дмитрия Берестова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Варшавер, с 1987 года занимавший пост директора театра, заявил о начале новой эры в «Ленкоме». Выходя на сцену, Панков на глазах у всех собравшихся сделал колесо.

В ближайших планах нового худрука два новых спектакля — «Репетиция оркестра» по мотивам знаменитого фильма Федерико Феллини и «Золотой теленок» по Ильфу и Петрову.

Ранее об уходе из «Ленкома» объявил Дмитрий Певцов, отдавший театру 33 года. После этого артист обвинил Варшавера в нарушении заветов Марка Захарова и заявил, что два месяца не выходил на сцену, пока не получил уведомление, что театр в его услугах больше не нуждается. Сам руководитель назвал критику необоснованной и добавил, что предлагал Певцову новые роли.

Кроме того, об увольнении объявила и дочь Захарова Александра. Она заявила, что получила такое распоряжение из режиссерского управления дирекции.