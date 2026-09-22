Историк Сапелкин объяснил связь осеннего равноденствия и Рождества Богородицы

Часто день осеннего равноденствия и Рождество Пресвятой Богородицы в России совпадают. Благодаря этому православные традиции тесно сплелись с древнеславянскими. Каким именно образом, 360.ru объяснил писатель-публицист, историк-религиовед Николай Сапелкин.

«Этнографы предполагают, что в старину этот день был связан с землей. Также в это время заканчивался сельскохозяйственный год. Когда люди собрали весь урожай, они понимали, что земле нужно дать отдохнуть. Поблагодарить свою кормилицу», — отметил историк.

С этой целью проводили ритуалы благодарности земле. Однако с приходом христианства в это время начали отмечать Рождество Пресвятой Богородицы, и образы земли-кормилицы и Божией Матери слились.

«На Руси очень ценили мать как человека, который родил и выкормил. Это чувство переходило и в уважение к Божией Матери. И когда шли в храм и молились Деве Марии, то, конечно, каждый вспоминал и свою мать. День связали и в том числе с кормилицей землей, так как ритуалы никуда не делись. Поэтому праздник настолько почитаем», — объяснил историк.

Так как в этот день были под запретом все работы с землей — ей давали отдыхать, — время отводилось молитве и лености. Отсюда, к слову, и слово «праздник», то есть время жить праздно, ничего не делая.

Какие еще традиции связаны с осенним равноденствием и когда оно наступит в 2026 году, читайте в материале 360.ru.