Иерей Береговой объяснил, почему на Преображение Господне освящают именно яблоки

Уже на этой неделе, 19 августа, православные верующие отметят Яблочный спас, который Церковь называет Преображением Господним. Почему в России в этот день в храмах освящают именно эти плоды, 360.ru объяснил настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области Иерей Владислав Береговой.

«В Греции и Италии к празднику Преображения поспевал виноград. Традиционно земледельцы, фермеры и виноградари приносили плоды первого урожая в храм, чтобы поддержать духовенство и нуждающихся. По этой причине эти плоды были как бы благословлены Богом. В России в это время винограда очень мало, зато поспевают яблоки», — пояснил иерей.

Он уточнил, что есть яблоки до Яблочного спаса при желании можно, и это не будет грехом, как считают некоторые.

«Это очередное суеверное безумие, не имеющее к христианству никакого отношения», — пояснил священник.

Какие события верующие вспоминают на Преображение Господне и что приготовить на праздничный стол — в материале 360.ru.