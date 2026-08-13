Иерей Береговой объяснил, почему христиане постятся перед Успением Божией Матери

Совсем скоро начнется Успенский пост, который завершится большим праздником — Успением Пресвятой Богородицы. Настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой объяснил 360.ru, почему именно перед ним верующие постятся.

«Есть добрая традиция — готовиться к какому-либо большому церковному празднику не только молитвой, но и постом. Это подчеркивает перенос центра нашего внимания с земной жизни на духовную. А Успение — один из самых любимых праздников русского народа. У нас даже три из четырех крупных лавр посвящены именно Успению Пресвятой Богородицы: Почаевская, Киево-Печерская и Святогорская», — объяснил иерей.

В молитве, посвященной празднику, говорится «Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша», то есть даже после смерти Божия Матерь не перестала заботиться о христианах. По этой же причине в России так сильно чтут Богоматерь.

Что можно есть в Успенский пост и как правильно отметить три Спаса — в материале 360.ru.