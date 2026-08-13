13 августа 2026 18:16 Успенский пост: две недели строгости, три праздника и главная заповедь любви к ближнему Иерей Береговой: главное в Успенском посте — не диета, а молитвы и причастие Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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С 14 августа у православных начинается Успенский пост, который предваряет один из главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Этот пост считается одним из самых строгих в церковном году, но коротким: он длится всего две недели. Почему именно перед Успением установлен пост, чем богослужения в эти дни отличаются от других и что можно есть во время Спасов — в материале 360.ru.

Почему православные постятся перед Успением У христиан есть добрая традиция: готовиться к крупным праздникам. Так как Успение Пресвятой Богородицы, то есть время кончины Божьей Матери, считается таковым, то и перед ним люди постятся и молятся, рассказал 360.ru настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой. «Это подчеркивает перенос центра нашего внимания с земной жизни на духовную», — подчеркнул священник. Важность этого православного праздника заключена в посвященной Успению молитве:

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша. Тропарь Успению Пресвятой Богородицы, глас 1

В ней говорится, что хоть телом Божья Матерь оставила этот мир, она, пребывая на небесах, не перестала заботиться о каждом из нас, отметил Береговой. По этой причине на Руси всегда очень сильно чтили Божию Матерь. «Успение — один из самых любимых праздников русского народа, потому что у нас даже три из четырех крупных лавр посвящены именно Успению Пресвятой Богородицы: Почаевская, Киево-Печерская и Святогорская», — объяснил иерей.

Фото: Медиасток.рф

Корни Успения Пресвятой Богородицы Указания на Успенский пост впервые встречаются в источниках IX века — в частности, в Типиконе Николо-Касулянского монастыря. Пост окончательно утвердили в 1166 году. Сам праздник Успения основан на предании, так как упоминаний об Успении Божией Матери в Евангелии нет.

Интересно Предание гласит, что Божья Матерь не умерла, а «уснула» (отсюда и название праздника — Успение, а не смерть), а ее душу взял на небо Иисус Христос.

Самым известным текстом о празднике считается «Святого Иоанна Богослова сказание об Успении Святой Богородицы» V века. Предположительно, текст стал основой для богослужебных текстов праздника. Есть и другая версия — якобы Успение дошло до нас с древних времен, а упоминания о нем относят к IV веку.

Фото: Церковь Успения Пресвятой Богородицы в поселке Челюскинский Пушкинского округа / Медиасток.рф

Что можно и нельзя есть в Успенский пост Успенский пост длится всего две недели — с 14 по 28 августа. «Он самый легкий из всех возможных постов, потому что в эти дни столы полны ягод, фруктов и прочих земных даров. Как и в другие посты, во время Успенского мы не едим мясных и молочных продуктов», — рассказал Береговой. Кому можно поститься во время Успенского поста Поститься можно всем, а сами пищевые ограничения должны быть соразмерны возрасту, образу жизни и духовным потребностям. Священник напомнил, что пост не сводится только к ограничениям в пище. В первую очередь это время для духовного переосмысления жизни, внимательного молитвенного созерцания, регулярного причастия и исполнения главной нравственной заповеди Нового Завета: не делай другим того, чего не желаешь себе. Телесный же пост должен только сопутствовать посту духовному. «Если плыть в этой лодке только с одним веслом, то никуда не уплывешь. Если поститься без молитвы, без чтения Писания, без причастия, без духовной трезвости и переосмысления своей жизни, то в нем нет никакого смысла. Это просто диета. Если бы главным в посте была еда, то святыми были бы коровы», — объяснил Береговой.

Фото: РИА «Новости»

Богослужения во время Успенского поста Богослужебный календарь разительно отличается от других дней богослужебного календаря только в дни Великого поста. В дни других постов он приблизительно такой же, как и в любые другие дни. «Появляются лишь некоторые песнопения, посвященные грядущему празднику, но это все детали», — отметил священник. Как отмечают Спасы во время Успенского поста Во время Успенского поста православные отмечают сразу три крупных праздника: Медовый, Яблочный и Ореховый (или Хлебный) Спасы.

Интересно Это народные названия догматически наполненных церковных праздников: Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, Преображения Господня и Перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Они никак не связаны с орехами, медом или яблоками: просто издревле крестьяне приносили в церковь на освящение первый урожай этих плодов и оставляли часть его в храме в пользу нуждающихся.

В эти дни приветствуется освящение своего урожая, но если верующий это не сделает, то в этом нет ничего страшного. «Эти праздники очень любят дети — сам процесс освящения и вкушение природных даров», — пояснил священник.

Интересно Главный миф Спасов — что до этого дня нельзя есть новый урожай. Это старая христианская традиция, которую совсем необязательно соблюдать.