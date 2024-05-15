Худрук Театра Моссовета подтвердил, что Домогаров увольняется | 360°

Культура 15 мая 2024, 00:14 Худрук Театра Моссовета подтвердил, что Домогаров увольняется Худрук Театра Моссовета Марчелли подтвердил, что Домогаров решил уволиться РИА «Новости»

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Народный артист РФ Александр Домогаров действительно подал заявление на увольнение из Театра Моссовета. Эту информацию подтвердил руководитель учреждения Евгений Марчелли в беседе с РИА «Новости».

«Да, действительно Домогаров подал заявление об уходе. Мы сейчас знакомимся с заявлением, но прежде чем принять решение, решили поговорить с Александром. Мы пригласили его на встречу», — сказал он.

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О решении Домогарова уволиться из театра стало известно сегодня вечером. Последний рабочий день артиста в учреждении будет 28 мая. Причиной для такого поступка, вероятно, стал конфликт актера с Евгением Марчелли, и директором Алексеем Черепневым. Артист несколько раз говорил о том, что перечисленные люди уничтожают репутацию театра.