Худрук Театра Моссовета подтвердил, что Домогаров увольняется | 360°

15 мая 2024, 00:14
Худрук Театра Моссовета подтвердил, что Домогаров увольняется
Худрук Театра Моссовета Марчелли подтвердил, что Домогаров решил уволиться
Народный артист РФ Александр Домогаров действительно подал заявление на увольнение из Театра Моссовета. Эту информацию подтвердил руководитель учреждения Евгений Марчелли в беседе с РИА «Новости».
«Да, действительно Домогаров подал заявление об уходе. Мы сейчас знакомимся с заявлением, но прежде чем принять решение, решили поговорить с Александром. Мы пригласили его на встречу», — сказал он.
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О решении Домогарова уволиться из театра стало известно сегодня вечером. Последний рабочий день артиста в учреждении будет 28 мая. Причиной для такого поступка, вероятно, стал конфликт актера с Евгением Марчелли, и директором Алексеем Черепневым. Артист несколько раз говорил о том, что перечисленные люди уничтожают репутацию театра.
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