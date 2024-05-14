Александр Домогаров уволился из театра Моссовета | 360°

Культура 14 мая 2024, 17:24 Александр Домогаров уволился из театра Моссовета «МК»: актер Домогаров написал заявление об увольнении из театра Моссовета РИА «Новости»

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Народный артист России Александр Домогаров подал заявление об увольнении из театра Моссовета, где проработал без малого тридцать лет. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Домогаров подал заявление в отдел кадров сегодня, 14 мая. Последний рабочий день известного актера наступит 28 мая. Директор артиста доставила документ в театр и подтвердила, что Домогаров больше не будет там появляться. Трудовую книжку заберет его адвокат.

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Основным фактором, побудившим ведущего артиста покинуть труппу, стал его конфликт с новым художественным руководителем, Евгением Марчелли, и директором Алексеем Черепневым. Домогаров неоднократно заявлял, что их действия направлены на уничтожение репутации знаменитого учреждения.

Осенью народного артиста отстранили от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Причиной стало его участие в фестивале на Кипре.