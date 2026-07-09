Группа «Звери» уйдет в творческий отпуск в 2027 году

Группа «Звери» сообщила, что уйдет в творческий отпуск в 2027 году

Группа «Звери» объявила, что уходит в творческий отпуск с 2027 года. Сообщение опубликовали в телеграм-канале группы.

«Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв», — написал лидер группы Рома Зверь. Он добавил что концерт 15 августа в «Лужниках» станет последним большим шоу на ближайшую перспективу.

Он подчеркнул, что все запланированные концерты состоятся по расписанию.

На сайте группы выступления расписаны вплоть до 29 ноября.

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