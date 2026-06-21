Опубликована неизданная прежде песня Виктора Цоя «Дети минут»

Песню Виктора Цоя под названием «Дети минут», которая считалась утраченной, опубликовали 21 июня – в день рождения советского рок-музыканта. Композицию можно послушать на Rutube.

Песню удалось восстановить благодаря архиву жительницы Швеции Сары Океррен, дружившей с участниками группы «Кино» в 1980-х годах. Эти материалы легли в основу документального фильма «Привет Карлу Густаву» режиссера Андрея Айрапетова.

Архивист Сергей Чубраев отыскал редкую архивную запись Цоя в Стокгольме, где встретился с Оккерен. Она рассказывала, что Цой пел для друзей песни, включая композиции «Когда твоя девушка больна» и «Братская любовь».

«И вдруг решил спеть для нас новую песню. Он стеснялся немножко. Не был уверен, но на самом деле чувствовалось, что он хочет ее спеть. У меня с собой был плеер и я записала», — вспоминала она.

В 2000-х музыкант Вячеслав Бутусов вместе с бывшим гитаристом «Кино» Юрием Каспаряном написал к нему новую музыку.